16.01 09:47 MIGnews.com

СМИ: Американцы снабдили курдское ополчение системами ПВО

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Соединенные Штаты Америки передали вооруженным соединениям курдского ополчения в Сирии партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Об этом сообщает Al-Masdar, ссылаясь на собственный источник.По его словам, сделка по снабжению курдов системами ПВО была реализована в рамках "секретного соглашения", ПЗРК были переданы в муниципалитет Африн, где проживают сирийские курды.Передача состоялась еще на прошлой неделе, однако известно о ней стало только накануне.Как сообщалось ранее в СМИ, 13 января произошла перестрелка между вооруженными силами Турции и военными соединениями курдского ополчения, атаковавших турецких пограничников, находившихся на приграничной территории страны.