СМИ: Американцы снабдили курдское ополчение системами ПВО

Соединенные Штаты Америки передали вооруженным соединениям курдского ополчения в Сирии партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Об этом сообщает Al-Masdar, ссылаясь на собственный источник.
По его словам, сделка по снабжению курдов системами ПВО была реализована в рамках "секретного соглашения", ПЗРК были переданы в муниципалитет Африн, где проживают сирийские курды.
Передача состоялась еще на прошлой неделе, однако известно о ней стало только накануне.
Как сообщалось ранее в СМИ, 13 января произошла перестрелка между вооруженными силами Турции и военными соединениями курдского ополчения, атаковавших турецких пограничников, находившихся на приграничной территории страны.