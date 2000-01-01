16.01 09:17 MIGnews.com

Дани Данон осудил речь Аббаса

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Посол Израиля в ООН Дэнни Данон призвал организацию осудить главу Палестинской автономии Махмуда Аббаса в связи с его комментариями о том, что Израиль является инструментом колонизации в руках европейских держав.Об этом во вторник, 16 января сообщает Arutz sheva.Издание отмечает, что Данон написал письмо Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антонио Гутерришу, в котором призвал международный орган осудить Аббаса за его усилия по делегитимизации государства-члена ООН."Среди многих мерзких измышлений с его стороны, Аббас повторяет ложь о том, что восстановление национального государства еврейского народа на нашей исторической родине является "колониальным проектом, который не имеет ничего общего с иудаизмом". Председатель Аббас также обвинил европейские державы в "перебрасывании евреев из Европы на Ближний Восток" в рамках плана по продвижению своих экономических интересов. Эти заявления напоминают нам о расистских высказываниях худших режимов прошлого века", - говорится в письме посла.Дани Данон подчеркнул, что "отвратительные слова Аббаса, которые по-видимому, ставят под сомнение само право государства на членство в ООН, абсолютно неприемлемы и должны быть безоговорочно осуждены".Напомним, ранее, выступая на собрании Центрального совета Организации освобождения Палестины в Рамалле, Аббас раскритиковал президента США Дональда Трампа за признание Иерусалима столицей Израиля, назвав этот шаг "пощечиной" ПА.Кроме того палестинский лидер заявил, что Израиль является инструментом европейского "колониальным" заговором по контролю над Ближним Востоком, а также потребовал, чтобы Великобритания извинилась за Декларацию Бальфура 1917 года.Отметим, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу также осудил речь, заявив, что она показала истинное лицо Аббаса.