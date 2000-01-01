16.01 09:16 MIGnews.com

Беннет помирился с Ликудом

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израильские СМИ сообщают об окончании коалиционного кризиса, вызванного конфликтом между Еврейским Ломом и Ликудом в связи с несколькими законодательными инициативами.Глава комитета Кнессета Йоав Киш (Ликуд) достиг компромисса с членом Кнессета Шули Муаллем-Рафаэли (Еврейский Дом) по законопроекту о правах опеки после развода. В обмен Ликуд поддержит закон о переводе Университета Ариэля в ведение Комиссии по Высшему Образованию.В следующую среду закон об Университете Ариэля будет вынесен на рассмотрение Кнессета. Компромисс стал возможен после того, как Киша надавили премьер-министр Нетаниягу, глава коалиции Давид Амсалем и секретарь кабинета Цахи Браверман.В законопроекте о правах опеки на ребенка был достигнут компромисс: вместо определения границы “раннего возраста” введена формулировка “младенец”. Таким образом, будут преодолены возникшие юридические осложнения и появится возможность дальнейшего обсуждения закона в комитетах.Также достигнута договоренность о том, что законопроект об опеке будет далее продвигаться только с согласия всех членов комитета Кнессета, а Киш не будет пытаться снижать возраст гарантированного права на опеку.Киш считает своим долгом “воевать за изменение законов о разводе в Израиле” и за защиту прав разведенных мужчин, в том числе и на опеку малолетних детей. Киш заявил, что с его точки зрения, достигнутый компромисс “приведет к драматическим изменениям в жизни разведенных супругов на благо детей”.Муаллем-Рафаели, со своей стороны высказала уверенность в том, что согласованный вариант законопроекта “не позволит использовать детей в качестве разменной монеты” и обеспечит “стабильность в жизни детей даже после развода родителей”.