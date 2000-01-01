16.06 06:35 MIGnews.com

Исраэль Кац: "Поезд Маршака" с остановкой… в Израиле

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Нынешний юбилей - 130 лет со дня рождения известного поэта Самуила Маршака в России будут отмечать по-особенному. Вчера состоялось одно из ключевых событий: из Москвы в Воронеж (город, где родился знаменитый автор) в первый рейс отправился "Поезд Маршака", который теперь будет курсировать по этому маршруту. Этот именной железнодорожный состав оборудован детской игровой комнатой, интерьер которой оформлен по мотивам произведений Маршака.Во время торжественной церемонии прозвучали отрывки из произведений писателя и приветственные речи гостей мероприятия. Министр транспорта Исраэль Кац направил свое обращение "провожающим" и пассажирам этого необычного поезда:"Самуил Яковлевич Маршак был и остается одним из самых популярных детских писателей. На его книгах выросло не одно поколение малышей. Бесценен вклад Самуила Маршака как одного из лучших переводчиков произведений классиков мировой литературы.Интересно, что в стихах Маршака часто обыгрывается тема транспорта и пассажиров. Достаточно вспомнить даму, сдававшую багаж. В его самых знаменитых произведениях фигурируют поезда. Желание постоянно находиться в движении характерно, видимо, не только для творчества, но и для самой жизни этого широко известного поэта. Современники вспоминают о том, как Маршак, даже будучи больным, больше работал, чем отдыхал, говоря врачам, что он как паровоз, и что внезапная остановка в пути для него опасна.Сегодня в Израиле, помимо обычных железнодорожных линий, ведется строительство пока еще новой для нас транспортной системы - метротрамвая. В день торжественного запуска "Поезда Маршака", давайте пожелаем этому прекрасному начинанию в какой-то из дней сделать остановку или даже несколько остановок в Израиле. Пусть одна из них будет в Иерусалиме, городе, о котором Маршак написал проникновенное стихотворение, воспев в нем вечную столицу еврейского народа. А другая остановка пусть будет рядом со станцией нашего метрополитена. И пусть будет еще много таких остановок. Смею вас заверить, никому не придется волноваться по поводу багажа, даже той самой даме из любимого стихотворения.Счастливого пути и до скорой встречи, друзья.Исраэль Кац, Министр транспорта Израиля".