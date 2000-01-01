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Шотландцам независимость оказалась даром не нужна | Фото: Gerard Ferry/Flickr16.06 11:54   MIGnews.com

Шотландцам независимость оказалась даром не нужна

Большинство жителей Шотландии выступили против нового референдума о независимости. Как свидетельствуют данные опроса, проведенного соцслужбой Survation по заказу издания Daily Record, 60% шотландцев высказались против нового плебисцита.

В том числе, против референдума высказалась и треть тех, кто в прошлый раз, в 2014 году, отдал голос за выход Шотландии из состава Объединенного Королевства. В целом новый референдум нужен лишь 27% жителей региона, еще 13% не смогли определиться с ответом на этот вопрос.

Стоит отметить, что проведение нового референдума было одним из предвыборных обещаний лидера Шотландской национальной партии Николы Стерджен. Именно этому политологи и приписывают ее фиаско на прошедших парламентских выборах, по итогам которых SNP потеряла 21 депутатский мандат. Учитывая такой результат, от нового референдума партия отказалась.

Любопытно, что опрос показал и уменьшение сторонников независимости. Так, если три года назад за выход Шотландии из состава королевства проголосовали 44,7%, то сейчас этого хочется лишь 43% жителей региона. Соответственно в этот раз против отделения проголосовали бы 57% участников плебисцита.

Отвечая на другой вопрос опроса, 36% участников исследования (включая каждого десятого избирателя SNP) выразилась за отставку первого министра Шотландии Стерджен. Большинство же (47%) она еще устраивает.
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