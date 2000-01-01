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В Салониках основали музей Холокоста | Фото: Амос Бен-Гершом, GPO16.06 07:19   MIGnews.com

В Салониках основали музей Холокоста

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, премьер-министр Греции Алексис Ципрас и президент Кипра Никос Анастасиадис приняли участие в церемонии, посвященной основанию музея Катастрофы в Салониках.

Открывая церемонию, премьер-министр Греции сказал: "У Греции и Израиля общая история. Мы собрались здесь, чтобы отметить нашу инициативу по созданию музея памяти трагического периода в истории этого города, памяти Холокоста. Эта память будет передана новым поколениям жителей Салоников. В экспозиции музея будет представлено то, что происходило в прошлом и то, что может произойти в будущем, и мы не позволим посягнуть на мир и свободу. Желаю, чтобы в ближайшее время мы вместе с премьер-министром Нетаниягу приняли участие в открытии музея Катастрофы".

Из речи премьер-министра Нетаниягу:

"В ХХ-м веке город пережил две катастрофы. Одна из них – пожар, который в 1917 году стёр с лица земли город и окрестности. Огонь уничтожил еврейский квартал, но не тронул евреев. Вторая катастрофа –пожар нацизма, который уничтожил около 95 процентов местной еврейской общины. Нацисты не уничтожили всех по двум причинам. Первая – это героизм греков. Он нашел отражение в одном малоизвестном случае, произошедшем на острове Закинф: когда немецкий командир потребовал предоставить список евреев, местные епископ и священник указали в том списке свои фамилии, и сказали: "Вот наши евреи". Эти два великих героя занимают почетное место среди Праведников мира в мемориале "Яд Вашем". Есть еще одна причина, почему они выжили: это особая способность, привязанность к жизни, которая характеризует выживших. Один из них - Моше Хаэлион, ему сейчас 93 года. Он зажег факел в Иерусалиме. Каждый год мы зажигаем шесть факелов в "Яд Вашеме" в память о шести миллионах погибших евреев. Моше описывал, как он пережил Холокост в Салониках. Удивительный героизм, невероятная история. И я сказал ему: "Я поеду на трехстороннюю встречу в Салониках и хочу, чтобы вы присоединились ко мне". Он был очень взволнован. Моше не очень хорошо себя чувствовал, поэтому я предложил его дочери Рахель и сыну Элиагу присоединиться к нам и представлять его здесь сегодня.

Мы с супругой желаем ему выздоровления, и я уверен, что событие, которое произойдёт в Салониках, согреет его сердце".

По завершении мероприятия премьер-министр с супругой приняли участие в церемонии передачи благодарственного письма государству Израиль, написанного одним из оставшихся в живых на острове Кефалония, за помощь израильского военного флота во время землетрясения в 1953 году. Корабли ВМФ Израиля первыми прибыли на помощь жителям острова.
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