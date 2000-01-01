16.06 12:42 MIGnews.com

Ривлин: Голаны - залог выживания Израиля

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Президент Израиля Реувен Ривлин призвал всю мировую общественность признать право Израиля на его часть Голанских высот, которые сперва были захвачены во время Шестидневной войны, а в 1981 году – успешно аннексированы. По его словам, северный регион незаменим для выживания Еврейского государства."Народы мира должны официально признать, что Голаны являются неотъемлемой частью государства Израиль и имеют важное значение для нашего существования как народа. Голанские высоты являются стратегическим объектом для существования Государства Израиль, так они позволяют защищать наши границы", - сказал Ривлин на мероприятии, посвященном еврейским общинам в этом районе.Глава государства напомнил и о гражданской войне в соседней Сирии, на фоне которой "нет никого, кто бы мог не согласиться с тем, что Голаны являются стратегической частью Государства Израиль"."Если внутренние дебаты на счет Голан, если таковые вообще имели место быть, иссякли", - добавил президент.Напоследок Ривлин пообещал "никогда не подвергать жителей Галилеи намерениям и оружию режима, который убивает своих граждан".