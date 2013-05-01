Израиль: арабок вынуждают к браку с умственно отсталыми
Газета Гаарец публикует большой материал о проблемах арабских женщин на севере Израиля.
Под давлением семей и общины многих молодых женщин принуждают выходить замуж за умственно отсталых мужчин.
Гааерц рассказывает историю женщины по имени Ясмин. Ей 30 лет, и пять лет назад ее выдали замуж за душевнобольного. Она говорит: “Я повзрослела и не вышла замуж. Каждый относился ко мне как к изгою, как будто я стою меньше, чем мои сверстницы, которые уже стали матерями. Мой брат сказал, что это - мой последний шанс, и что я - позор для семьи. Он и его семья также давили на мою мать. Тогда я не знала, что он - не обычный человек. Только после свадьбы я поняла его положение”.
В Израиле есть десятки арабских женщин, подобных Ясмин. Их возраст приближается к 30, и их семьи понуждают их выходить замуж за умственно отсталых или душевнобольных - только ради того, чтобы они не остались старыми девами.
Социальный работник Эмиль Самаан говорит: “Нам известны десятки таких случаев. Женщины выходят замуж за мужчин с дефектами - и узнают об этом только свадьбы, что их мужья не функционируют как все остальные”. Социальные работники говорят, что феномен “широко распространен” на севере Израиля, но ясные статистические данные отсутствуют.
Университет Хайфы недавно опубликовал исследование на эту тему. 75% женщин до свадьбы не знали, что выходят замуж за умственно отсталых, и половина утверждает, что на них было оказано сильное психологическое и социальное давление.
Исследование, проведенное профессором Рони Страйером и Эльхамом Зиданом показывает, что для большинства женщин ведущую роль сыграла центральность института брака в арабском обществе и неопределенность статуса незамужней женщины.
Арабское отношение к сексу и браку коренным образом отличается от преобладающего на Западе и в неисламском мире. Cекс – это тот клин, который вбит между видимостью и реальностью: коллективное нежелание смириться с любым поведением, недотягивающим до брачной сделки – сопротивление, поддерживаемое религиозной интерпретацией и общественным договором. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Секс и Цитадель: Свадьба по-эмиратски".
Все женщины, опрошенные в ходе исследования показали, что считают брак главным достижением жизни и ключевым фактором, закрепляющим их статус. Только брак - пусть и с душевнобольным. укрепляет их экономическое положение, дает им возможность жить отдельно от родителей и является единственным законным способом заниматься сексом.
Но главное - тот факт, что женщины просто не знали, за кого их выдают замуж. Профессор Страйер говорит: “Они встречали мужа раз или два до свадьбы. Их обманули, они не знают, что означает умственная отсталость, у них нет об этом представления. “.
По словам Страйера, период ухаживаний короток и проходит под зорким надзором семьи: “Женщины показывают, что они чувствовали - в поведении жениха есть что-то необычное, но они надеялись на то, что ситуация может улучшиться в будущем. Они не знали что муж - проблема, и теперь они - те, кто этой проблемой занимается”.