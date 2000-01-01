16.06 14:23 MIGnews.com

Страны Залива угрожают Катару новыми санкциями

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В том случае, если Катар откажется выполнить требования стран Персидского залива и, в первую очередь, не прекратит свою поддержку террористических организаций, то соседние монархии введут против него новые санкции, сообщил агентству РИА "Новости" посол Бахрейна в РФ Ахмед ас-Саати."Если Катар сейчас продолжит подменять тему и разъезжать по мировым державам — в Вашингтон, Москву, Евросоюз, чтобы продолжить ту же политику и купить позицию этих стран торговыми и военными сделками, у нас имеются другие козыри для защиты своих прав, и мы не будем просто смотреть на это. Если это государство продолжит двигаться в прежнем направлении и не откажется от своей политики, у нас есть другие решения, чтобы ответить Катару и остановить террористов… законодательные, политические и дипломатические меры", - сказал дипломат.По его словам, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн дали своему нерадивому соседу время "встать на путь истинный", чтобы сложившаяся ситуация не повлияла на функционирование Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, куда входят шесть аравийских монархий.