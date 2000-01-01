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Мэр Лондона отказался отменить антиизраильские гуляния | Фото: Dionisos Olympian/Flickr16.06 14:45   MIGnews.com

Мэр Лондона отказался отменить антиизраильские гуляния

Еврейская община Лондона обрушилась с критикой на градоначальника британской столицы за то, что Садик Хан отказался запретить проведение марша, посвященного так называемому Дню аль-Кудс. Проведение антиизраильского мероприятия назначено на 18 июня.

В частности, председатель движения "Северо-западные друзья Израиля" Раффи Блум поделился с изданием Breitbart информацией о том, что петицию против марша, организованного сторонниками "Хизбаллы", подписали почти 20 тысяч человек.

"Хизбалла" - запрещенная террористическая организация. Она не проводит никаких различий между своим вооруженным и политическим крылом, но ее сторонникам позволят беспрепятственно маршировать по улицам Лондона. Это бросает вызов стремлению мэра избавить улицы Лондона от экстремизма", - сказал он.

Он напомнил о том, что ежегодно на маршах Аль-Кудс звучат антиизраильские и антисемитские призывы, а боевики самой "Хизбаллы" воюют в Сирии и убивают граждан арабской республики. Кроме того, группировка финансируется Ираном – одним из основных сторонников глобального терроризма.

"При всем на все наши письма по этому вопросу мистеру Ханом поступают лишь общие ответы от его сотрудников и ничего от самого мистера Хана", - сетует Блум.

"Кажется невероятным, что спустя лишь 10 дней после ужасного теракта в Лондоне, по улицам города может свободно и без каких-либо ограничений пройти марш в поддержку еще одной экстремистской террористической группировки.

Мы призываем вас действовать и проявить свою приверженность делу избавления городских улиц от экстремизма, а также защитить еврейскую общину от антисемитизма, который поощряется этим маршем", - писал он в одном из своих писем мэру.
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