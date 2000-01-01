Резкий рост числа потенциальных террористов в Швеции
В последние годы число исламистских боевиков в Швеции возросло до тысяч, но лишь немногие представляют угрозу для общества, как заявил в пятницу, 16 июня, глава службы безопасности страны.
Швеция все еще в шоке после того, как 5 человек были убиты и 15 ранены, когда угнанный грузовик протаранил толпу на оживленной торговой улице и врезался в универмаг Стокгольма 7 апреля.
Полиция арестовала узбека, который был за рулем грузовика.
Андерс Торнберг, глава Шведской службы безопасности (Сапо), сообщил, что только у нескольких боевиков есть желание и способность совершать нападения. Он обвинил в этой проблеме пропаганду террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS.
"Мы никогда раньше не видели ничего подобного", - сказал Торнберг национальному информационному агентству TT.
По его словам, что в число потенциальных террористов входят те, кто симпатизирует боевикам ISIS, распространяет пропагандистские листовки, вербует и собирает средства.
"Рост экстремизма - это вызов исторических масштабов", - сказал Торнберг.
По словам Сапо, наибольшие концентрации боевиков находятся в Стокгольме, Гетеборге, Мальмо и Оребро.
Правительство ужесточило законы и обещало выделить больше средств полиции и службе безопасности. Оно планирует дальнейшие меры, включая усиление наблюдения за системами видеонаблюдения.
Торнберг, однако, отметил, что службы безопасности столкнулись с новой обстановкой, в которой нападениям больше не нужны месяцы планирования и подготовки.
"Сегодня, если вы решите действовать, вы, возможно, купите два ножа или возьмете в аренду грузовик и протараните толпу", - сказал он.