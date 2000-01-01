16.06 17:57 MIGnews.com

Резкий рост числа потенциальных террористов в Швеции

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В последние годы число исламистских боевиков в Швеции возросло до тысяч, но лишь немногие представляют угрозу для общества, как заявил в пятницу, 16 июня, глава службы безопасности страны.Швеция все еще в шоке после того, как 5 человек были убиты и 15 ранены, когда угнанный грузовик протаранил толпу на оживленной торговой улице и врезался в универмаг Стокгольма 7 апреля.Полиция арестовала узбека, который был за рулем грузовика.Андерс Торнберг, глава Шведской службы безопасности (Сапо), сообщил, что только у нескольких боевиков есть желание и способность совершать нападения. Он обвинил в этой проблеме пропаганду террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS."Мы никогда раньше не видели ничего подобного", - сказал Торнберг национальному информационному агентству TT.По его словам, что в число потенциальных террористов входят те, кто симпатизирует боевикам ISIS, распространяет пропагандистские листовки, вербует и собирает средства."Рост экстремизма - это вызов исторических масштабов", - сказал Торнберг.По словам Сапо, наибольшие концентрации боевиков находятся в Стокгольме, Гетеборге, Мальмо и Оребро.Правительство ужесточило законы и обещало выделить больше средств полиции и службе безопасности. Оно планирует дальнейшие меры, включая усиление наблюдения за системами видеонаблюдения.Торнберг, однако, отметил, что службы безопасности столкнулись с новой обстановкой, в которой нападениям больше не нужны месяцы планирования и подготовки."Сегодня, если вы решите действовать, вы, возможно, купите два ножа или возьмете в аренду грузовик и протараните толпу", - сказал он.