16.06 18:25 MIGnews.com

Песков: "Санкции против РФ могут навредить многим странам"

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Кремль крайне негативно оценивает возможное введение новых санкций против России со стороны США и считает, что они могут нанести ущерб другим странам, которые должны соблюдать эти санкции, как заявил в пятницу, 16 июня, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.Сенат США почти единогласно проголосовал в четверг, 15 июня, за принятие законодательства о введении новых санкций в отношении России и принуждение президента Дональда Трампа к принятию решения Конгресса, прежде чем смягчить любые существующие санкции в отношении России.Ранее МИД Франции заявил, что Соединенные Штаты должны координировать свои действия с европейскими странами и партнерами "большой семерки" до введения новых санкций в отношении России на следующий день после того, как сенаторы одобрили новые санкции в отношении Москвы, которые могут повлиять на фирмы ЕС."По вопросам, связанным с безопасностью и европейской промышленной политикой, мы хотели бы, чтобы Соединенные Штаты соблюдали требуемую координацию, особенно в рамках G7", - сказал он.Представитель ЕС имел в виду группу из семи основных промышленно развитых стран, в которую также входят Великобритания, Канада, Германия, Италия и Япония.