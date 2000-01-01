16.06 21:21 MIGnews.com

Эр-Рияд составляет список "жалоб" для Катара

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Министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил в пятницу, 16 июня, что список жалоб, связанных с Катаром, составляется и вскоре будет обнародован.Выступая перед журналистами в Лондоне, министр Адель аль-Джубейр сказал: "Я бы не назвал их требованиями. Я бы сказал, что это список жалоб, которые необходимо решить, и что Катару необходимо справить"."Мы работаем вместе с нашими партнерами из Бахрейна, Эмират и Египта, чтобы составить этот список и представить его Катару, и я думаю, что это будет сделано довольно скоро", - отметил аль-Джубейр.В том случае, если Катар откажется выполнить требования стран Персидского залива и, в первую очередь, не прекратит свою поддержку террористических организаций, то соседние монархии введут против него новые санкции, сообщил посол Бахрейна в РФ Ахмед ас-Саати.По его словам, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн дали своему нерадивому соседу время "встать на путь истинный", чтобы сложившаяся ситуация не повлияла на функционирование Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, куда входят шесть аравийских монархий.