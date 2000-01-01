17.06 07:19 MIGnews.com

Сделка между Мэй и DUP состоится не раньше 19 июня

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Демократическая партия юнионистов Северной Ирландии (DUP) не согласится на сделку по поддержке премьер-министра Терезы Май в правительстве до начала следующей недели, как сообщил в пятницу, 16 июня, источник в DUP.Консерваторы Мэй ведут переговоры с DUP после того, как на прошлой неделе партия премьер-министра не смогла добиться большинства на выборах в стране."Если ожидается положительный результат, это будет, по крайней мере, в начале следующей недели, прежде чем что-либо будет подписано", - сказал источник в DUP.Ранее сообщалось о том, что сделка между DUP и премьер-министром Великобритании может быть отложена до следующей недели после пожара в жилом квартале в центре Лондона, в результате которого погибли людьми.