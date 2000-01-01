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Премьер-министром Сербии стала лесбиянка 16.06 08:19   MIGnews.com

Премьер-министром Сербии стала лесбиянка

Сербия шокирована – президент Александр Вучич поручил сформировать новое правительство Ане Брнабич. Она стала не просто первой женщиной на должности премьер-министра республики, но и первой открытой представительницей нетрадиционной сексуальной ориентации на посту.

"Я верю, что она обладает всеми нужными навыками и личными качествами. Я убежден, что она много будет работать", - заявил президент.

Новое правительство должно быть одобрено парламентом на следующей неделе.

Как пишет "Би-би-си", прежде 41-летняя Брнабич занимала кресло министра государственного управления и местного самоуправления, а также становилась "бизнесвумен года". Беспартийная, сторонница прозападных взглядов. Училась в американском университете Нортвуд по специальности "Управление бизнесом", в совершенстве владеет английским и русским языками.

Правозащитные организации уже приветствовали данное назначение, назвав его историческим для Сербии, так как члены ЛГБТ-общины все еще сталкиваются здесь с дискриминацией, насилием и преследованиями. Помимо того, политологи прогнозируют отдаление Белграда от Москвы и сближение с Брюсселем.

"Если парламент утвердит меня, то я возглавлю правительство со всей преданностью и ответственностью, я буду выполнять свою работу с любовью и честью", - сказала Брнабич, поблагодарив президента за оказанные честь и доверие.
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