16.06 08:32 MIGnews.com

Феминистки объявили “всеобщую забастовку женщин” в Израиле

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Активистки борьбы за права женщин объявили о “всеобщей” забастовке представительниц слабого пола в Израиле.Мероприятие должно пройти в воскресенье, 18 июня. Женщин призывают не выходить на работу.Причиной является убийство 14 женщин мужьями и родственниками с начала текущего года. Всеобщая забастовка женщин, по замыслу организаторов, должна пройти под лозунгом борьбы с насилием в отношении женщин.Хила Тоби, один из организаторов протеста сообщила 10-му каналу, что подобного рода идея появилась после изучения исландского опыта. В Исландии в 1975 году 90% приняли участие в забастовке, протестуя против разрыва в уровне зарплаты с мужчинами.В Тель-Авиве также пройдет демонстрация протеста на Кика Хабима. Хила сообщила, что речь идет о чем-то “гигантском” и что количество участниц намного превзойдет первоначально планировавшиеся несколько тысяч.