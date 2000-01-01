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Феминистки объявили “всеобщую забастовку женщин” в Израиле 16.06 08:32   MIGnews.com

Феминистки объявили “всеобщую забастовку женщин” в Израиле

Активистки борьбы за права женщин объявили о “всеобщей” забастовке представительниц слабого пола в Израиле.

Мероприятие должно пройти в воскресенье, 18 июня. Женщин призывают не выходить на работу.

Причиной является убийство 14 женщин мужьями и родственниками с начала текущего года. Всеобщая забастовка женщин, по замыслу организаторов, должна пройти под лозунгом борьбы с насилием в отношении женщин.

Хила Тоби, один из организаторов протеста сообщила 10-му каналу, что подобного рода идея появилась после изучения исландского опыта. В Исландии в 1975 году 90% приняли участие в забастовке, протестуя против разрыва в уровне зарплаты с мужчинами.

В Тель-Авиве также пройдет демонстрация протеста на Кика Хабима. Хила сообщила, что речь идет о чем-то “гигантском” и что количество участниц намного превзойдет первоначально планировавшиеся несколько тысяч.
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