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Корбин призвал Лондон `взять у богатых` и `дать бедным` 16.06 09:21   MIGnews.com

Корбин призвал Лондон "взять у богатых" и "дать бедным"

Председатель Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал использовать принадлежащие иностранцам люксовые квартиры и дома в качестве жилища для бывших жильцов жилого комплекса Grenfell Tower, который на этой неделе сгорел в Лондоне.

Лидер оппозиции призвал правительство "реквизировать" близлежащую дорогостоящую недвижимость, чтобы разместить в ней погорельцев. Свой радикальный план он озвучил на экстренной встрече с министром полицейских и противопожарных служб Ником Хердом 15 июня.

Напомним, что в результате массивного пожара 17 человек погибли и еще несколько десятков остаются в критическом состоянии в больницах.

Сам министр назвал случившееся "трагедией национального масштаба" и предупредил, что в течение некоторого времени поисковая операция по обнаружению оставшихся под завалами в течение некоторого времени будет невозможна.

И хотя министр строительства Алок Шарма гарантировал, что каждая семья из Grenfell Tower не останется без крыши над головой, Корбин потребовал более срочных и кардинальных мер.

"Кенсингтон – это сказка о бедном и богатом. Южный Кенсингтон невероятно богат, это самая богатая часть всей страны. Район, где произошел пожар, по-моему, беднейший во всей стране, для переселения (пострадавших от пожара – ред. ) жителей должны быть найдены – в случае необходимости, реквизированы – средства", - заявил лейборист.

Он призвал правительство страны решить проблему, из-за которой "роскошные здания и квартиры пустуют в то время, как бездомные и нищие ищут где им жить".

Впрочем, готов ли Джереми Корбин сам лично показать пример и поделиться своей собственной жилплощадью в пользу погорельцев, говорить он не стал.
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