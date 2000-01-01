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На раздел Иерусалима потребуется согласие 80 депутатов 16.06 09:57   MIGnews.com

На раздел Иерусалима потребуется согласие 80 депутатов

Лидер партии Еврейский Дом Нафтали Беннет намерен внести на рассмотрение Кнессета закон, согласно которому раздел Иерусалима не будет возможен без согласия 80 депутатов.


Об инициативе Беннета сообщает газета Исраэль Ха-Йом.

Согласно поправкам Беннета к Закону об Иерусалиме, столица также будет защищена от референдума - для объявления референдума о разделе Иерусалима также потребуется большинство в 80 депутатов.
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