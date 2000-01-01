16.06 09:57 MIGnews.com

На раздел Иерусалима потребуется согласие 80 депутатов

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Лидер партии Еврейский Дом Нафтали Беннет намерен внести на рассмотрение Кнессета закон, согласно которому раздел Иерусалима не будет возможен без согласия 80 депутатов.Об инициативе Беннета сообщает газета Исраэль Ха-Йом.Согласно поправкам Беннета к Закону об Иерусалиме, столица также будет защищена от референдума - для объявления референдума о разделе Иерусалима также потребуется большинство в 80 депутатов.