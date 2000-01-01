16.07 10:10 MIGnews.com

Ави Габай потребовал распустить правительство Израиля

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Очевидно, недавно избранному председателю "Аводы" Ави Габаю настолько хочется вернуться в Кнессет, но прошлым вечером он присоединился к демонстрации у дома юридического советника Израиля Авихая Мандельблита в Петах-Тикве и потребовал распустить нынешнее правительство.Напомним, что по иронии судьбы в прошлом политик и сам был частью последнего сформированного правительства от партии "Кулану"."Я приехал сюда, чтобы поддержать израильтян, которые голосуют за все эти партии ("Еврейский дом", "Кулану", ШАС, "Ликуд") и не хотят коррупции – ни личной, ни общественной. Они заявляют "Прекратите прятаться за процедурами".Премьер-министр получил подарков на сотни тысяч шекелей, это несомненно. Это не просто юридический вопрос. Я не говорю о юрсоветнике, хоть и знаю, что эта демонстрация в основном против него. Я говорю о главах партий в коалиции: примите решение и распустите правительство", - сказал Габай.В ответ на данные обвинения их бывшего соратника в "Ликуде" напомнили о том, что в 2005 году Габая и самого заключили под стражу из-за скандала в "Безеке", а после окончания работы в министерстве финансов "Безек" заплатил ему 50 млн. шекелей.Участники демонстрации обвинили Мандельблита в затягивании антикоррупционных расследований в отношении Нетаниягу. Однако в свою защиту он еще две недели назад сказал, что полиция должна "собирать доказательства надлежащим и профессиональным образом", для чего требуется время.