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Арабский список пригрозил Израилю третьей интифадой 16.07 11:23   MIGnews.com

Арабский список пригрозил Израилю третьей интифадой

Пятничное решение израильского правительства закрыть Храмовую гору вместе мечетью Аль-Акса может привести к третьей интифаде, предупредил председатель Объединенного арабского списка Айман Уда.

"Закрытие мечети Аль-Акса взрывоопасно. На Аль-Аксе уже вспыхнула вторая интифада. Я предостерегаю (правительство Израиля – ред.) от третьей", - сказал арабский депутат Кнессета в передаче 2-го канала ИТВ "Встреча с прессой".

Напомним, что закрыть Храмовую гору для мусульман было решено сделать в ответ на теракт, совершенный в Старом Городе Иерусалима утром в пятницу. Напомним, в результате нападения два израильских полицейских были убиты, и еще один был ранен.

Как уже сообщалось ранее, Уда равнодушно осудил террористическую атаку.

"Борьба арабских граждан является политической борьбой и отнюдь не вооруженной. Мы выступаем против любого использования огнестрельного оружия нашей молодежью", - заявил он.
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