16.07 11:23 MIGnews.com

Арабский список пригрозил Израилю третьей интифадой

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Пятничное решение израильского правительства закрыть Храмовую гору вместе мечетью Аль-Акса может привести к третьей интифаде, предупредил председатель Объединенного арабского списка Айман Уда."Закрытие мечети Аль-Акса взрывоопасно. На Аль-Аксе уже вспыхнула вторая интифада. Я предостерегаю (правительство Израиля – ред.) от третьей", - сказал арабский депутат Кнессета в передаче 2-го канала ИТВ "Встреча с прессой".Напомним, что закрыть Храмовую гору для мусульман было решено сделать в ответ на теракт, совершенный в Старом Городе Иерусалима утром в пятницу. Напомним, в результате нападения два израильских полицейских были убиты, и еще один был ранен.Как уже сообщалось ранее, Уда равнодушно осудил террористическую атаку."Борьба арабских граждан является политической борьбой и отнюдь не вооруженной. Мы выступаем против любого использования огнестрельного оружия нашей молодежью", - заявил он.