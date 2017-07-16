Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com






На Храмовой Горе устанавливают металлоискатели 16.07 11:32   MIGnews.com

На Храмовой Горе устанавливают металлоискатели

На входе на Храмовую Гору в Старом Городе Иерусалима началась установка металлоискателей.




Ранее министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан объяснил, почему этого не было сделано ранее: “Каждый шаг, предпринимаемый на Храмовой Горе требует одобрения со стороны политического эшелона. Когда осенью 2015 года началась волна террора, подобные предложения были представлены, но не были воплощены в жизнь. Одной из причин, по которым это сделано не было являются сомнения в эффективности подобного шага. десятки, сотни тысяч людей проходят на Храмовую Гору по пятницам и в праздники - за очень короткий промежуток времени. Существует опасение того, что в случае возникновения длинных очередей сами ворота и те, кто на них работает превратятся в мишени атак”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:59
Национально-религиозные школы Иерусалима отдают харедим
11:23
Арабский список пригрозил Израилю третьей интифадой
10:43
Умер сыгравший Шарикова актер Владимир Толоконников
10:18
Рамле: Отец зарезал дочь решившую принять ислам
10:10
Ави Габай потребовал распустить правительство Израиля
10:06
Беэр-Шева: в бассейне утонул мальчик, спасатели арестованы
08:56
Коммунисты Франции в шоке от визита Нетаниягу
08:45
Оружие спрятали на Храмовой горе за несколько дней до атаки
08:14
Иран пригрозил Израилю опасными последствиями
08:10
Иерусалим: протесты и столкновения из-за закрытия аль-Аксы  
07:51
На концерте Guns N’Roses в Яркон чуть не погибла девушка  
07:36
Нацерет: Муж ранил ножом 18-летнюю беременную жену
07:16
Иорданцы требуют разорвать мирное соглашение с Израилем
06:43
Убит террорист-стрелок, атаковавший в Биньямин
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus