16.07 11:32 MIGnews.com

На Храмовой Горе устанавливают металлоискатели

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На входе на Храмовую Гору в Старом Городе Иерусалима началась установка металлоискателей.Ранее министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан объяснил, почему этого не было сделано ранее: “Каждый шаг, предпринимаемый на Храмовой Горе требует одобрения со стороны политического эшелона. Когда осенью 2015 года началась волна террора, подобные предложения были представлены, но не были воплощены в жизнь. Одной из причин, по которым это сделано не было являются сомнения в эффективности подобного шага. десятки, сотни тысяч людей проходят на Храмовую Гору по пятницам и в праздники - за очень короткий промежуток времени. Существует опасение того, что в случае возникновения длинных очередей сами ворота и те, кто на них работает превратятся в мишени атак”.