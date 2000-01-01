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Франция предложит Израилю новый мирный план | Фото: Presidencia de la República Mexicana/Flickr16.07 13:08   MIGnews.com

Франция предложит Израилю новый мирный план

Франция представит новый план мирного процесса между Израилем и Палестинской администрацией, сообщила "Аруц Шева" со ссылкой на свои источники в Париже.

Данное заявление прозвучало на фоне визита премьер-министра Биньямина Нетаниягу во Францию, где он примет участие в 75-ой годовщине облавы "Вель д'Ив", в результате которой были арестованы и отправлены в концлагеря более 13 тысяч евреев.

Как заявил источник издания, французский президент Эмманюэль Макрон заинтересован в том, чтобы его страна стала важным фактором в возобновлении переговоров между Израилем и ПА и что французы разрабатывают собственный мирный план.

Напомним, что в прошлом его предшественник Франсуа Олланд провел международную мирную конференцию, на которой представители десятков стран призвали обе стороны взять ответственность за достижение плана "два государства – для двух народов".

Но пока остается неясным, продолжит ли инициатива Макрона начатое Олландом, ведь все решения его конференции Израиль уже отверг.

"Макрон объяснит Нетаниягу, что Франция заинтересована в обеспечении безопасности Израиля, но недовольна строительством поселений", - заявил французский чиновник на правах анонимности.

Кроме того, другим важным пунктом на переговорах станет иранский вопрос. Предполагается, что Макрон заявит о том, что его страна не потерпит иранского экстремизма.
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