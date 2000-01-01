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Нетаниягу в Париже: ислам стремится уничтожить нас и Европу 16.07 15:15   MIGnews.com

Нетаниягу в Париже: ислам стремится уничтожить нас и Европу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и президент Франции Эммануэль Макрон приняли участие в памятной церемонии посвященной 75-летней годовщине отправки французских евреев в лагеря смерти в комплексе Дранси.

Нетаниягу заявил: “В последнее время мы слышим экстремистские голоса, которые требуют уничтожить не только Еврейское Государство, но и еврейский народ, всех, кто не принимает их взгляд на мир”.

Нетаниягу напомнил Макрону: “Два дня назад вы говорили о войне цивилизаций, и вы правы - воинствующий исламизм Ирана и Да’еш стремится уничтожить и нас, и Европу”.

Нетаниягу указал на то, что Израиль - лишь первая цель на пути джихадистов: “Они ненавидят Запад не из-за Израиля, они ненавидят Израиль из-за Запада, они пытаются уничтожить нас - но они уничтожат и вас, и Франция - один из мировых лидеров, ей придется с этим столкнуться”.
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