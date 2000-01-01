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Азарию переведут под домашний арест 16.07 15:53   MIGnews.com

Азарию переведут под домашний арест

Израильские СМИ сообщают, что “хевронский стрелок” Эльор Азария завтра, 17 июля, будет освобожден из тюрьмы под домашний арест.

Азария, приговоренный к полутора годам тюрьмы за то, что застрелил раненого террориста в Хевроне,останется в доме своих родителей- одну или две недели - до тех пор,пока не будет принято решение по его апелляции, требующей полной отмены приговора. В случае если прошение будет принято, Азарию освободят,если нет - он снова отправится в тюрьму.

В ответ на апелляцию Азарии военная прокуратура потребовала ужесточить наказание Азарии и увеличить срок тюремного заключения до двух лет.
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