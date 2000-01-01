16.07 16:28 MIGnews.com

Эрдан: Ави-Габай - крайне-левый политик

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Министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан дал интервью радио Галей ЦАХАЛ.Среди прочего, он ответил на вопрос о том, как следует относиться к расследованиям в отношении окружения Нетаниягу и демонстрациям у дома юрдического советника правительства Авихая Мандельблита.Эрдан заявил: “Нетаниягу продолжает работать. Я был у него в пятницу, и он работал очень много. Если вы считаете, что должно быть как-то иначе, что любой, против кого инициировано расследование должен немедленно уйти в отставку, то я не думаю, что так должно функционировать демократическое государство”.Эрдан добавил: “Когда я вижу демонстрации у дома юридического советника правительства , мне представляется, что у этих людей просто галлюцинации”.На вопрос об отношении к избранию Ави Габая лидером Аводы Эрдан ответил: “А нам то чего беспокоиться, пусть Яир Лапид беспокоится. Габай стоит на радикальных лефтистских позициях. Многие люди, ушедшие из Ликуда превратились в леваков. Человек, избранный лидером партии первым делом идет на демонстрацию у дома юридического советника правительства - это говорит о многом. Я думаю, что его расчет - ошибочен”.