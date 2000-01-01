16.07 17:15 MIGnews.com

Члены комитета Кнессета призвали заморозить покупку подлодок

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12 членов комитета Кнессета по обороне, и член комитета Кнессета по бюджетным ассигнования Мануэль Трахтенберг потребовали заморозить контракт по покупке германских подлодок до тех пор, пока не будет завершено полицейское расследование в отношении посредников и участников сделки.Среди подписавших письмо - глава комитета, член фракции Ликуд Ави Дихтер, и депутат Кнессета от Кулану Рахель Азария, а также депутаты от Сионистского Лагеря,, Еш Атид и Мерец.Следователи подозревают, что лица, организовавшие покупку трех дополнительных подлодок, вопреки возражениям министерства обороны,получили взятки от производителя, концерна ThyssenKrupp.