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Члены комитета Кнессета призвали заморозить покупку подлодок 16.07 17:15   MIGnews.com

Члены комитета Кнессета призвали заморозить покупку подлодок

12 членов комитета Кнессета по обороне, и член комитета Кнессета по бюджетным ассигнования Мануэль Трахтенберг потребовали заморозить контракт по покупке германских подлодок до тех пор, пока не будет завершено полицейское расследование в отношении посредников и участников сделки.

Среди подписавших письмо - глава комитета, член фракции Ликуд Ави Дихтер, и депутат Кнессета от Кулану Рахель Азария, а также депутаты от Сионистского Лагеря,, Еш Атид и Мерец.

Следователи подозревают, что лица, организовавшие покупку трех дополнительных подлодок, вопреки возражениям министерства обороны,получили взятки от производителя, концерна ThyssenKrupp.
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