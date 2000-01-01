16.07 19:42 MIGnews.com
Арестован брат президента Ирана
Брат президента Ирана, Хасана Рухани, Хуссейн Фередун, арестован по обвинению в финансовых преступлениях.
Заместитель главы иранской юридической системы Голамхоссейн Мохсени Эджи заявил на телевизионной пресс-конференции: “Против данной персоны идет несколько расследований одновременно”.
15 июля Фередуну предложили домашний арест при условии выплаты залога - но он не смог представить необходимой суммы и был заключен под стражу.
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