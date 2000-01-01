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Щаранский: Макрон сорвал маску с антисионистов 16.07 18:46   MIGnews.com

Щаранский: Макрон сорвал маску с антисионистов

Глава "Еврейского агентства Сохнут", Натан Щаранский прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона , что следует осудить антисионизм, являющийся современной формой антисемитизма.

"Когда один из самых важных лидеров Европы признает, что современный антисемитизм зачастую маскируется в антисионизм и в своей речи сорвал маску с радикальных антисемитов, это имеет огромное значение и далеко идущие последствия.Такое разъяснение характера современного антисемитизма поможет впредь бороться с ним намного более эффективней".
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