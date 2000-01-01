16.07 08:56 MIGnews.com

Коммунисты Франции в шоке от визита Нетаниягу

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Вечером 15 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу с супругой вылетели в пятидневное европейское турне, в ходе которого они посетят Францию и Венгрию, где встретятся с политическими лидерами этих стран и посетят ряд культурных мероприятий.В частности, в воскресенье запланировано участие Нетаниягу в церемонии 75-ой годовщины облав "Вель д’Ив" – крупнейшей серии массовых арестов евреев, совершенных режимом Виши во время Второй мировой войны, когда с 16 по 17 июля 1942 года в Париже и его предместьях было арестовано более 13 тысяч человек, которых отправили в концлагерь "Освенцим". В результате выжили из них лишь менее сотни.Биньямин Нетаниягу прилетит в Париж по официальному приглашению президента Эмманюэля Макрона, однако всеобщего одобрения его визит не получил. Это было предсказуемо раскритиковано левыми.В частности Французский еврейский союз за мир (Union juive française pour la paix, UJFP) выразил свой "шок" тем, что на церемонию памяти "французского преступления против человечества" пригласили главу правительства иностранного государства. Французские евреи считают, что французы должны самостоятельно разобраться в вопросе Вель д'Ив, не вынося это на обсуждение международной дипломатии.Свой протест в связи с визитом Нетаниягу также выразила и Коммунистическая революционная партия Франции (PCRF). Коммунисты назвали Нетаниягу "далеким от посланника мира", обвинив его в "политике апартеида и расизма", нарушении резолюций ООН в отношении палестинцев, политических убийствах и репрессиях."Позорно использовать память жертв нацистского геноцида в целях преступника Нетаниягу, который, как и его правительство, оказывает различные виды помощи исламистским преступным организациям", - гласит заявление PCRF.Непонимание смысла присутствия израильского премьера на мемориальном мероприятии выразил и бывший посол Франции в Израиле Эли Барнави."Меня немного беспокоит присутствие Нетаниягу. Эта история не имеет ничего общего с Израилем", - заявил он агентству AFP.Кроме того, накануне визита, 15 июля, в Париже прошла соответствующая демонстрация, организованная НГО EuroPalestine. Президент организации Оливия Земор назвала постыдным то, что перед "нарушителем международных соглашений расстилают красную дорожку"."Мы протестуем против приглашения Эммануэлем Макрона Нетаниягу и против того, что он расстелил красную дорожку перед преступником, мучителем, пытающим мужчин и детей, вором земель, нарушающим международное право и права человека. Это стыдно", - цитирует ее Associated Press.