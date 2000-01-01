16.08 11:21 MIGnews.com

Водительские права для новых репатриантов за один день

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В Министерство транспорта поступает большое количество обращений от граждан по вопросу замены иностранных водительских прав для репатриантов на израильские.Министр Исраэль Кац подчеркнул некоторые аспекты, свидетельствующие об эффективности инициированной им реформы: "Благодаря новым правилам, репатрианты до трех лет в стране теперь могут получить израильские права всего за один день. Подписанное мной на днях постановление позволяет репатриантам избежать излишней бюрократии, сэкономить время и деньги. Я считаю, что каждый должен помогать репатриантам быстро и успешно интегрироваться в нашей стране".В связи с этим глава транспортного ведомства детально разъяснил подробности процедуры подтверждения иностранных водительских прав.Канцелярия министра приводит полный текст разъяснений.Репатрианты до трех лет в стране могут произвести замену действующих иностранных водительских прав на управление автомобилем (категория B), мотоциклом (категория A) или трактором (категория 1) без прохождения практического экзамена по вождению. Условием для этого является наличие водительского стажа в стране исхода не менее 5 лет. Напомним, что ранее обязательным требованием для подтверждения прав в Израиле для этой категории граждан являлось прохождение практического экзамена по вождению ("тест").1. Первый шаг: посещение фотопункта. Первым шагом для репатрианта, соответствующего перечисленным выше критериям, должно стать посещение одного из фотопунктов страны. Там следует сфотографироваться и получить соответствующий бланк. Эта услуга предоставляется бесплатно. Дигитальное фото заносится в базу данных Минтранса. Список фотопунктов можно найти на официальном сайте министерства транспорта: http://rishuy.mot.gov.il/he/photo-station При себе обязательно иметь израильское удостоверение личности ("теудат зеут" или "даркон").2. После этого следует обратиться в Управление регистрации автотранспорта ("мисрад ха-ришуй"). Рекомендуется заранее проверить часы работы ближайшего к Вам отделения Управления, и когда можно прийти туда по интересующему Вас вопросу (в некоторых отделениях Управления специально для этой процедуры выделены отдельные дни и часы). Расписание работы филиалов Управления по всей стране можно выяснить в Справочным центром Минтранса по телефону *5678 или найти на сайте Минтранса: http://rishuy.mot.gov.il/he/licence-bureauНеобходимые документы. При обращении в офисы Управления регистрации автотранспорта ("мисрад ришуй") необходимо иметь бланк с данными и фотографией водителя (выдается в фотопункте), удостоверение личности, удостоверение репатрианта ("теудат оле"), загранпаспорт ("даркон" – у кого есть этот документ), и действительные водительские права из страны исхода.Служащий выдаст на месте временные водительские права. Постоянный документ (пластиковая карточка) будет выслан позже по почте на адрес, зарегистрированный в МВД. Поэтому, если Вы сменили место жительства, очень важно своевременно сообщить об этом в министерство внутренних дел.Обратите внимание!1. Если срок действия иностранной водительской лицензии истек, можно обратиться в посольство страны исхода в Израиле или напрямую связаться с министерством транспорта или соответствующим ведомством в стране, где было выдано удостоверение, и получить справку (на английском языке), подтверждающую непрерывность водительского стажа.2. Медицинские проверки, включая проверку зрения, прохождение которых требовалось раннее при подтверждении водительских прав, отменены. Также не требуется заполнения декларации о состоянии здоровья самим водителем и семейным врачом (терапевтом). Все эти правила действительны для водителей в возрасте до 70-ти лет.3. Репатриантам (до трех лет в стране), у которых назначен экзамен по вождению, следует проверить необходимость его прохождения. Если экзамен был уже провален дважды, в этом случае новые правила не действуют. Этим водителям все равно придется сдавать практический экзамен в Израиле. Для тех, кто должен был сдавать экзамен впервые или пересдавать его в первый раз, теперь для замены иностранных прав на израильские достаточно вышеназванных документов. В таком случае назначенный "тест" можно отменить после посещения Управления регистрации автотранспорта.Стоимость оформления водительских прав составляет 440 шекелей. Срок действия – 10 лет.Дополнительная информация: Справочный центр Минтранса по телефону по тел. *5678. Для обращения к консультанту следует набрать цифру 1, а затем добавочный 3 для беседы с русскоязычным сотрудником).