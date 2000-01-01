16.08 12:12 MIGnews.com

Либерман: ЦАХАЛ в состоянии разгромить всех врагов

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман, принявший участие в мероприятии, посвященному вводу в строй заградительного барьера на границе с Сирией, ответил на угрозы лидера “Хизбаллы” шейха Хасана Насраллы.Либерман заявил: “Нет никого, кто может противостоять мощи ЦАХАЛа. ЦАХАЛ, в его нынешней форме, в состоянии разгромить всех врагов Израиля - по одиночке и вместе. Я надеюсь, что до этого не дойдет”.Шейх Насралла на прошлой неделе сообщил, что “Израиль потерпел поражение в 2006, и его ждет новое поражение, только куда более великое”. Насралла грозит, что ответ “Хизбаллы” на “израильскую агрессию” будет “в 100 раз жестче, чем во время войны 2006 года”.Насралла заявил, что "Израиль признает мощь “Хизбаллы”, и лучшим примером является эвакуация хранилища аммиака в Хайфе. Мы надеемся на то, что они изучат возможности эвакуации ядерного реактора в Димоне - он куда более опасен, и им следует заняться”.Сразу после этого министр образования Нафтали Беннет предупредил “Хизбаллу” и Ливан: "В интересы Израиля входит предотвращение еще одной конфронтации в Ливане, поэтому наша новая стратегия проста: Ливан равняется "Хизбалле", "Хизбалла" равняется Ливану", - говорится в его заявлении, опубликованном 14 августа."В отличие от Второй Ливанской войны, на этот раз мы не будем проводить различий между группировкой и государством Ливан. Это означает, что любое нападение со стороны "Хизбаллы" приведет к разрушениям по всей территории Ливана и его институтов”.Либерман также прокомментировал проблему интеграции женщин в боевых частях: “ЦАХАЛ не продвигает никакую агенду - ни феминистскую, ни шовинистскую. У ЦАХАЛа одна агенда - защита безопасности Государства Израиль”.