16.08 13:10 MIGnews.com

Интрига продолжается: суд над Улюкаевым перенесли на осень

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Замоскворецкий суд Москвы перенес слушания по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева на 1 сентября. Таким образом была удовлетворена просьба прокуратуры, основанная на необходимости вызвать свидетелей. Следующее заседание будет проходить в открытом режиме, сообщает "ТВ Центр".Суд также отклонил просьбу защиты экс-министра о возвращении дела Улюкаева в прокуратуру, передает спецкор "КП" из зала суда.Ранее адвокаты бывшего чиновника заявили, что оглашенное обвинение существенно противоречит предъявленному обвинительному заключению. А сам подсудимый заявил, что надеется на объективность суда. Он не против открытых заседаний и полностью не согласен с обвинением. Само дело экс-министр считает сфабрикованным на основании ложных показаний.Сейчас Улюкаев продолжает находиться под строгим домашним арестом. По предъявленной ему статье, экс министру грозит до 15 лет лишения свободы.Напомним, Алексей Улюкаев обвиняется в получении взятки. В ноябре прошлого года в его автомобиле, обнаружили чемодан с двумя миллионами долларов. По версии следствия, деньги Улюкаев получил за положительное заключение, которое позволяло "Роснефти" приобрести госпакет акций компании "Башнефть". При этом законность самой сделки не оспаривается. После этой истории Улюкаева посадили под домашний арест и освободили от должности главы Минэкономразвития в связи с утратой доверия. Кроме того, судом наложен арест на имущество Улюкаева — это 15 объектов недвижимости и средства на сумму более 500 миллионов рублей.