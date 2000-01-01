17.08 04:20 MIGnews.com

Рогозин не верит, что Украина стала жертвой шпионажа

Что значит "копии двигателей"? Это же не картина или скульптура. Для того, чтобы изготовить "копию", надо иметь в наличии или оригинал... https://t.co/QwAlCzBvOS — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 15 августа 2017 г.

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Северная Корея не может скопировать технологию украинских ракетных двигателей без украинских специалистов, чертежей и необходимой технологической базы. Об этом пишет вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин у себя на страничке в Twitter«Что значит «копии двигателей»? Это же не картина или скульптура. Для того чтобы изготовить «копию», надо иметь в наличии или оригинал двигателя, или его детальные чертежи. Да и без украинских специалистов не обойтись», — пишет он в Twitter.Рогозин также подчеркнул, что если слухи о поставке украинских двигателей в КНДР верны, то речь идет о контрабанде и нарушении международных санкций. Но у Москвы нет опровергающих доказательств причастности к этому Украины."Пока лично я не располагаю какими-то данными о том, что такая утечка могла быть и что у нас есть неопровержимые тому доказательства", - сказал в интервью телеканалу "Россия 24" Рогозин".- "Но уж больно странно выглядят все эти объяснения украинских коллег о том, что, возможно, в руки северокорейцев попали копии двигателей, которые делает КБ "Южное". Это двигатели нам известны. Они в свое время использовались в 36-м изделии - так называемое "Воевода" (межконтинентальная баллистическая ракета)", - добавил при этом Рогозин.Ранее газета The New York Times, ссылаясь на секретные источники в разведке США, написала, что Северная Корея могла получить через черный рынок двигатели для баллистических ракет, которые были произведены на украинском "Южмаше".После этого в "Южмаше" вспомнили, что в 2012 году на Украине за шпионаж на этом предприятии были осуждены двое граждан КНДР, так что, вероятно, кто-то мог сделать копии двигателей.