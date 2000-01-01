16.08 14:00 MIGnews.com

ЦАХАЛ экспериментирует с женскими танковыми экипажами

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На фоне снижения числа желающих служить в танковых войсках и уменьшения срока службы с 36 месяцев до 32 командование ЦАХАЛа инициировало программу интеграции женщин в артиллерийские войскаВ течение последних двух недель в программе участвовали 15 женщин для проверки их способностей к управлению танками, пользованию снарядами, вождению и стрельбе, заявил во вторник представитель ЦАХАЛа.Солдаты, которые проходят подготовку на юге Израиля, призваны в марте и только что закончили базовую подготовку.На всех этапах программы женщин будут сопровождать опытные командиры танков, врачи, диетологи и специалисты по фитнесу.Бронетанковый корпус в последние годы стал одним из наименее популярных подразделений, поскольку там худшие условия и меньше выходных.Генерал-майор ЦАХАЛа, Ифтах Рон-Таль, бывший командующий сухопутных войск, резко выступил против решения об интеграции солдаток в состав боевого бронетанкового корпуса. По его словам, служба в танковом корпусе очень опасна для жизни женщин.Против "женщин в танке" высказался и бывший главный армейский раввин, генерал-майор в отставке Исраэль Вайс." Два парня и две девушки отправляются на войну в одной боевой машине. Все это невозможно без того, чтобы там не происходило кое-что еще. Я вам точно говорю, через девять месяцев в таких танках будут появляться маленькие танкисты", - заявил Вайс.