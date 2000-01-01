Нетаниягу готовит реформу гиюра

По просьбе премьер-министра Биньямина Нетаниягу экс-министр юстиции и финансов Моше Нисим подготовит рекомендации по вопросу гиюра в Израиле.
Премьер-министр считает, что его богатый опыт Моше Нисима поможет сформулировать рекомендации на основе широкого консенсуса, во благо укрепления единства еврейского народа и с уважением к наследию Израиля.
Назначение Моше Нисима сделано в соответствии с обязательством государства, данным Высшему Суду Справедливости, и в целях продвижения Закона о гиюре. Премьер-министр намеревается достичь консенсуса в этом важном вопросе.