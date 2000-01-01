Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Нетаниягу готовит реформу гиюра 16.08 15:06   MIGnews.com

Нетаниягу готовит реформу гиюра

По просьбе премьер-министра Биньямина Нетаниягу экс-министр юстиции и финансов Моше Нисим подготовит рекомендации по вопросу гиюра в Израиле.

Премьер-министр считает, что его богатый опыт Моше Нисима поможет сформулировать рекомендации на основе широкого консенсуса, во благо укрепления единства еврейского народа и с уважением к наследию Израиля.

Назначение Моше Нисима сделано в соответствии с обязательством государства, данным Высшему Суду Справедливости, и в целях продвижения Закона о гиюре. Премьер-министр намеревается достичь консенсуса в этом важном вопросе.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:04
В подземке столицы Венесуэлы прогремело несколько взрывов
14:47
В лондонском аэропорту произошел пожар
14:38
Либерман приказал похоронить террористов на кладбище врагов
14:11
Израиль: техпаспорта будут выдавать на почте
14:00
ЦАХАЛ экспериментирует с женскими танковыми экипажами
13:30
Беэр-Шева: Самурай в халате и с мечом пытался ограбить киоск  
13:10
Интрига продолжается: суд над Улюкаевым перенесли на осень
12:56
Израиль: банда продавала поддельные права мигрантам
12:20
Снято подозрение на теракт в Реховоте
11:57
Твит Обамы стал самым популярным в истории
11:28
Горе бизнесмен-террорист частично признал свою вину на суде
11:21
Водительские права для новых репатриантов за один день
11:20
Гейтс пожертвовал на благотворительность 4,6 миллиарда
11:10
Самолет приземлился из-за пьяного израильтянина
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus