Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







`США и Британия поставляет отравляющие вещества боевикам` | Фото: Thinkstock16.08 15:55   MIGnews.com

"США и Британия поставляет отравляющие вещества боевикам"

Отравляющие вещества, которые нашли на оставленных боевиками складах, доставили террористам из США и Великобритании.

Об этом заявил замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад на пресс-конференции в Дамаске.

"Все найденные спецсредства представляют собой ручные гранаты и выстрелы к гранатометам, которые снаряжены раздражающими отравляющими веществами CS и CN… Обнаруженные химические боеприпасы, показанные на слайде, были произведены компанией "Federal Laboratories" на территории США… А отравляющие средства произведены компаниями "Cherming Defence UK" (Великобритания) и "NonLethal Technologies" (США)", — отметил Микдад.

По словам замминистра, отравляющие вещества нашли на складах боевиков в Алеппо и в освобожденных районах восточного пригорода Дамаска.

Микдад напомнил, что, в соответствии с пятой статьей Конвенции о запрещении химического оружия применять отравляющих средств раздражающего действия разрешается только в целях борьбы с беспорядками, для ведения войны их использовать запрещено, передает РИА Новости.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:59
Арестованы арабы, пересекшие границу Израиля
16:10
До премьеры в сети появилась новая серия "Игр престолов"
15:06
Нетаниягу готовит реформу гиюра
15:04
В подземке столицы Венесуэлы прогремело несколько взрывов
14:47
В лондонском аэропорту произошел пожар
14:38
Либерман приказал похоронить террористов на кладбище врагов
14:11
Израиль: техпаспорта будут выдавать на почте
14:00
ЦАХАЛ экспериментирует с женскими танковыми экипажами
13:30
Беэр-Шева: Самурай в халате и с мечом пытался ограбить киоск  
13:10
Интрига продолжается: суд над Улюкаевым перенесли на осень
12:56
Израиль: банда продавала поддельные права мигрантам
12:20
Снято подозрение на теракт в Реховоте
11:57
Твит Обамы стал самым популярным в истории
11:28
Горе бизнесмен-террорист частично признал свою вину на суде
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus