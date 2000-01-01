16.08 15:55 MIGnews.com

"США и Британия поставляет отравляющие вещества боевикам"

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Отравляющие вещества, которые нашли на оставленных боевиками складах, доставили террористам из США и Великобритании.Об этом заявил замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад на пресс-конференции в Дамаске."Все найденные спецсредства представляют собой ручные гранаты и выстрелы к гранатометам, которые снаряжены раздражающими отравляющими веществами CS и CN… Обнаруженные химические боеприпасы, показанные на слайде, были произведены компанией "Federal Laboratories" на территории США… А отравляющие средства произведены компаниями "Cherming Defence UK" (Великобритания) и "NonLethal Technologies" (США)", — отметил Микдад.По словам замминистра, отравляющие вещества нашли на складах боевиков в Алеппо и в освобожденных районах восточного пригорода Дамаска.Микдад напомнил, что, в соответствии с пятой статьей Конвенции о запрещении химического оружия применять отравляющих средств раздражающего действия разрешается только в целях борьбы с беспорядками, для ведения войны их использовать запрещено, передает РИА Новости.