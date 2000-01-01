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Facebook 16.08 17:58   MIGnews.com

Яир Нетаниягу: левые хуже неонацистов

Яир Нетаниягу, сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу, вступил в полемику, завязавшуюся по поводу опасных событий в американском городе Шарлоттсвилле, штата Виргиния.

Нетаниягу младший считает, что крайне-левые силы представляют гораздо более серьезную угрозу для Израиля, чем неонацисты. При этом он отмечает, что это происходит из-за растущей поддержки населения, которую левые экстремисты получают среди американской общественности.

Об этом он написал на своей странице Facebook, комментируя события в штате Виргиния.

"Давайте расставим вещи по местам. Неонацисты в Виргинии ненавидят меня и мою страну, но они принадлежат к прошлому. Они испускают дух", - написал Яир Нетаниягу.

Он добавил: "Тем не менее, движения Antifa и Black Lives Matter, которые ненавидят мою страну и Америку, усиливаются и становятся доминирующими в университетах США и в общественной жизни".

Напомним, что на прошлой неделе в Виргинии прошли столкновения между ультраправыми и их противниками. В результате акций протеста пострадали десятки человек. Также жертвой событий в штате стала одна женщина.
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