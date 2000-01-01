Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







YouTube 16.08 18:31   MIGnews.com

Исраэль Кац требует ужесточения мер против Раеда Салаха

Министр разведки и транспорта Исраэль Кац требует ужесточить меры против шейха Раеда Салаха.

"Арест шейха Раеда Салаха из-за его подстрекательской деятельности - это шаг в верном направлении. Следующим этапом должно стать лишение его гражданства и депортация за пределы Израиля.

Мои усилия в борьбе за объявление шейха Раеда Салаха и северного крыла Исламского движения увенчались успехом после 15 лет работы в этом направлении. К подстрекателям необходимо относится предельно жёстко!", - написал министр на своей странице в Facebook.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:19
Скончалась актриса Вера Глаголева
17:58
Яир Нетаниягу: левые хуже неонацистов
16:59
Арестованы арабы, пересекшие границу Израиля
16:10
До премьеры в сети появилась новая серия "Игр престолов"
15:55
"США и Британия поставляет отравляющие вещества боевикам"
15:06
Нетаниягу готовит реформу гиюра
15:04
В подземке столицы Венесуэлы прогремело несколько взрывов
14:47
В лондонском аэропорту произошел пожар
14:38
Либерман приказал похоронить террористов на кладбище врагов
14:11
Израиль: техпаспорта будут выдавать на почте
14:00
ЦАХАЛ экспериментирует с женскими танковыми экипажами
13:30
Беэр-Шева: Самурай в халате и с мечом пытался ограбить киоск  
13:10
Интрига продолжается: суд над Улюкаевым перенесли на осень
12:56
Израиль: банда продавала поддельные права мигрантам
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus