16.08 18:31 MIGnews.com

Исраэль Кац требует ужесточения мер против Раеда Салаха

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр разведки и транспорта Исраэль Кац требует ужесточить меры против шейха Раеда Салаха."Арест шейха Раеда Салаха из-за его подстрекательской деятельности - это шаг в верном направлении. Следующим этапом должно стать лишение его гражданства и депортация за пределы Израиля.Мои усилия в борьбе за объявление шейха Раеда Салаха и северного крыла Исламского движения увенчались успехом после 15 лет работы в этом направлении. К подстрекателям необходимо относится предельно жёстко!", - написал министр на своей странице в Facebook.