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YouTube 16.08 21:50   MIGnews.com

Большинство французов недовольны работой Макрона

Большинство граждан Франции недовольны работой новоизбранного президента страны Эммануэля Макрона. Об этом свидетельствуют новые данные опроса компании Harris Interfactive.

Результаты соцопроса показали, что 62% французов не одобряют работу лидера страны. В то время как 37% опрошенных поддерживают своего президента.

Остальные респонденты затруднились с ответом.

В опросе приняли участие 994 человека, который был проведен с 8 по 10 августа в интернете.
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