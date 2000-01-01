16.08 21:50 MIGnews.com
Большинство французов недовольны работой Макрона
Большинство граждан Франции недовольны работой новоизбранного президента страны Эммануэля Макрона. Об этом свидетельствуют новые данные опроса компании Harris Interfactive.
Результаты соцопроса показали, что 62% французов не одобряют работу лидера страны. В то время как 37% опрошенных поддерживают своего президента.
Остальные респонденты затруднились с ответом.
В опросе приняли участие 994 человека, который был проведен с 8 по 10 августа в интернете.
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