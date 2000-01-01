16.08 07:25 MIGnews.com

Северная Корея не зависит от импорта ракетных двигателей

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КНДР может сама производить ракетные двигатели и не зависит от зарубежный поставок, передает Reuters со ссылкой на представителей американской разведки."У нас есть разведывательные данные, которые позволяют предположить, что Северная Корея не зависит от импорта двигателей. Напротив, мы считаем, что у них есть способность самостоятельно производить двигатели", − сообщил один из чиновников секретных служб США.Как сообщает The New York Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований озвучила предположение, что КНДР могла через черный рынок получить украинские двигатели для баллистических ракет.Ранее в Госдепе США отметили, что знают о сообщениях, согласно которым Северная Корея могла получить ракетные двигатели из Украины и серьезно отнесутся к этому вопросу, если информация подтвердится. Киев, разумеется, отрицает поставки технологий Пхеньяну, утверждая, что Северная Корея могла скопировать украинские двигатели, не спрашивая разрешения.