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Сирийская граница полностью закрыта заградительным барьером 16.08 08:26   MIGnews.com

Сирийская граница полностью закрыта заградительным барьером

ЦАХАЛ сообщил об окончании сложной инженерной операции по возведению комплекса заградительных сооружений на границе с Сирией в районе Голанских высот.

На протяжении длительного периода времени на этом участке забора не возводили стены и защитные заборы. Командование ЦАХАЛа объясняет это тем, что раньше обстановка на границе было совершенно иной.

Когда началась гражданская война в Сирии, было принято решение о том, чтобы закрыть всю границу. Работы забуксовали в южном секторе границы - из-за серьезных инженерных трудностей, с которыми столкнулись строители. Сейчас завершены работы и на этом участке границы.

Новый барьер прикрывает треугольник между Израилем, Иорданией и Сирией. Это - узкая долина, идущая вдоль извивающейся реки Ярмук, протекающей из Сирии западнее израильской границы в королевство Иордания.

Новая заградительная стена обозначает израильскую границу в период, когда старые карты превращаются в иррелевантные, и границы могут измениться в любой момент. Барьер предоставляет Израилю дополнительные возможности против таких стран как и Иран, его прокси и других террористических организаций.

Майор Надав Дахан, офицер бригады, прикрывающей Голанские высоты, объяснил в интервью второму каналу израильского ТВ, что ЦАХАЛ готовится к возможной эскалации на которую могут пойти силы ISIS, находящиеся близ границы.

Майор Дахан говорит: “Организационные возможности ISIS в настоящий момент направлены в другие места - но они в любой момент могут быть направлены и против нас. Мы готовимся к этому, потому что понимаем - речь идет об организации для которой нет никаких сдерживающих рамок. Мы должны жестко контролировать этот сектор”.
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