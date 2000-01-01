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Лидер Каталонии не смог объявить независимость 16.10 10:14   MIGnews.com

Лидер Каталонии не смог объявить независимость

Лидер Каталонии Карл Пучдемон не смог дать ясного ответа на то, объявляет ли он независимость региона от Испании.

Пучдемон отправил письмо испанскому премьеру Мариано рахой, требуя, чтобы тот встретился с ним в ближайшие два месяца.

Рахой, со своей стороны, требовал четкого ответа на то, как каталонцы намерены интерпретировать итоги референдума о независимости.

Пучдемон сообщил, что речь идет о “символической декларации” и что он намерен координировать любые дальнейшие шаги с центральным правительством.

Рахой, со своей стороны, заявил, что “никакие переговоры между демократическим законом и непослушанием и беззаконием невозможны”.
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