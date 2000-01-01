16.10 10:14 MIGnews.com

Лидер Каталонии не смог объявить независимость

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Лидер Каталонии Карл Пучдемон не смог дать ясного ответа на то, объявляет ли он независимость региона от Испании.Пучдемон отправил письмо испанскому премьеру Мариано рахой, требуя, чтобы тот встретился с ним в ближайшие два месяца.Рахой, со своей стороны, требовал четкого ответа на то, как каталонцы намерены интерпретировать итоги референдума о независимости.Пучдемон сообщил, что речь идет о “символической декларации” и что он намерен координировать любые дальнейшие шаги с центральным правительством.Рахой, со своей стороны, заявил, что “никакие переговоры между демократическим законом и непослушанием и беззаконием невозможны”.