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Коби Перец сидит в одной камере с главным раввином Израиля | Фото: Thinkstock16.10 11:25   MIGnews.com

Коби Перец сидит в одной камере с главным раввином Израиля

Звезда израильской поп-музыки, Коби Перец, начал отбывать наказание в тюрьме Маасияху за уклонение от уплаты налогов.

По сообщениям в израильских СМИ, сокамерником Переца является бывший главный раввин Израиля Йона Мецгер.

Переца приговорили к тюремному заключению на срок два года за уклонение от уплаты налогов на сумму 5,5 миллионов шекелей. Позднее наказание певцу было уменьшено до полутора лет.

Перец сидит в том же крыле тюрьмы, где еще несколько недель назад отбывал наказание бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт.

Раввин Мецгер был признан виновным во взяточничестве, приговорен к 3,5 годам тюрьмы и начал отбывание наказания в мае этого года.
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