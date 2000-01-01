16.10 11:25 MIGnews.com

Коби Перец сидит в одной камере с главным раввином Израиля

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Звезда израильской поп-музыки, Коби Перец, начал отбывать наказание в тюрьме Маасияху за уклонение от уплаты налогов.По сообщениям в израильских СМИ, сокамерником Переца является бывший главный раввин Израиля Йона Мецгер.Переца приговорили к тюремному заключению на срок два года за уклонение от уплаты налогов на сумму 5,5 миллионов шекелей. Позднее наказание певцу было уменьшено до полутора лет.Перец сидит в том же крыле тюрьмы, где еще несколько недель назад отбывал наказание бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт.Раввин Мецгер был признан виновным во взяточничестве, приговорен к 3,5 годам тюрьмы и начал отбывание наказания в мае этого года.