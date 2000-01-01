16.10 11:54 MIGnews.com

Развозов: спортсменам выступать без флага недопустимо

Пресс-служба депутата Кнессета Константина Развозова ("Еш Атид")

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Сегодня стало известно, что организаторы турнира Большого Шлема по дзюдо, который должен состоятся в Абу-Даби через десять дней, потребовали от израильских спортсменов не выступать под национальным флагом, а также чтобы в случае победы не прозвучал гимн Израиля.В связи с этим, депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид") в срочном порядке обратился к президенту Мировой федерации дзюдо Мариусу Визеру с просьбой не уступать требованию Абу-Даби."Это один из важнейших турниров для дзюдоистов и нельзя допустить, чтобы израильская команда выступала без символов государства, а под флагом Международной федерации дзюдо. Это настоящий дипломатический скандал, это очередная попытка делигитимации Израиля, очередной поклон пособникам террора", - отметил депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид") и добавил, что если бы у нас был полноценный министр иностранных дел, то именно он должен был заниматься решением этой проблемы.Но у нас уже несколько лет внешней политикой никто серьезно не занимается, МИД Израиля фактически разделен на 5-6 ведомств, и одна рука не знает, что творит другая.