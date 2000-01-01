16.10 13:37 MIGnews.com

Мадрид продлил требование о независимости Каталонии

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Мадрид обратился к Каталонским властям с требованием четкого ответа на вопрос о независимости автономии от Испании. Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на заявление вице-премьера Испании Сорайя Саенс де Сантамария.Так, вице премьер заявила, что глава женералитета Каталониии не предоставила Мадриду адекватного ответа на вопрос о независимости."Вопрос, который мы ему задали, несложный. Для этого (ответа на него) требуется здравый смысл", - сказала она.Ранее премьер-министр Испании дал властям Каталонии пять дней на принятие решения о независимости. Но срок принятия решения истек 16 октября.В новом требовании Мадрида говорится, что если Пучдемон не даст четкого ответа на вопрос об определении до 19 октября, Каталония должна отменить декларацию о независимости.1 октября в Каталонии состоялось голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,26 млн. из 5,31 млн. имеющих право голоса. По подсчетам, 90% Каталонцев проголосовали за независимость автономии от Испании. В свою же очередь Мадрид считает этот референдум не легитимным и отказывается признавать его результаты. Но Барселона заявила, что в любом случае, плебисцит будет иметь законную и юридическую силу.