Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Мадрид продлил требование о независимости Каталонии 19 числа 16.10 13:37   MIGnews.com

Мадрид продлил требование о независимости Каталонии

Мадрид обратился к Каталонским властям с требованием четкого ответа на вопрос о независимости автономии от Испании. Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на заявление вице-премьера Испании Сорайя Саенс де Сантамария.

Так, вице премьер заявила, что глава женералитета Каталониии не предоставила Мадриду адекватного ответа на вопрос о независимости.
"Вопрос, который мы ему задали, несложный. Для этого (ответа на него) требуется здравый смысл", - сказала она.

Ранее премьер-министр Испании дал властям Каталонии пять дней на принятие решения о независимости. Но срок принятия решения истек 16 октября.

В новом требовании Мадрида говорится, что если Пучдемон не даст четкого ответа на вопрос об определении до 19 октября, Каталония должна отменить декларацию о независимости.

1 октября в Каталонии состоялось голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,26 млн. из 5,31 млн. имеющих право голоса. По подсчетам, 90% Каталонцев проголосовали за независимость автономии от Испании. В свою же очередь Мадрид считает этот референдум не легитимным и отказывается признавать его результаты. Но Барселона заявила, что в любом случае, плебисцит будет иметь законную и юридическую силу.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:05
Модель, побившая охрану в больнице Ихилов, подралась в суде
13:44
Триумф националистов в Австрии - новая головная боль Биби
13:16
Проблемы со связью клиентов Golan Telecom
12:57
Возле детсада в Ашдоде обнаружен артиллерийский снаряд
12:47
Макрон отберет у Харви Вайнштейна орден Почетного легиона
12:10
Подполковник и майор ЦАХАЛа организовали гигантскую аферу
11:54
Развозов: спортсменам выступать без флага недопустимо
11:45
В Израиле скрывают возраст шедевров природы из-за ортодоксов
11:25
Коби Перец сидит в одной камере с главным раввином Израиля
10:56
Названа причина смерти актера Дмитрия Марьянова
10:45
Израиль спас от уничтожения дом Жаботинского в Одессе
10:14
Лидер Каталонии не смог объявить независимость
09:54
Правительство продолжает наступать на левые НГО
09:11
КНДР: Иран - наши друзья и братья по оружию
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus