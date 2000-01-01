16.10 13:44 MIGnews.com

Триумф националистов в Австрии - новая головная боль Биби

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Премьер-министру Биньямину Нетаниягу прогнозируют новую волну давления из-за всплеска популярности возглавляемой Хайнцем-Кристианом Страше Австрийской партии свободы.Членов АПС не просто обвиняют в антииммигрантских взглядах – ее прошлый лидер Йорг Хайдер в открытую восхвалял СС, а это пятно отмыть практически невозможно. Несмотря на это, на состоявшихся досрочных парламентских выборах политсила сорвала джек-пот – набрав более четверти голосов избирателей, она фактически получила пропуск в следующее правительство под руководством молодого консерватора Себастьяна Курца.В 2000 году, когда Партия свободы впервые вошла в австрийское правительство, Израиль в знак протеста отозвал своего посла из Вены.Несмотря на все опасения австрийской еврейской общины, в Иерусалиме партию Страше – как и другие правые движения Европы – считают произраильской, а ее успех объясняют не юдофобскими взглядами, а антииммигрантскими настроениями европейцев. С такой точки зрения Израилю, конечно, было бы глупо отказываться от такого союзника.Стоит отметить, что на прошлогодней встрече с "ликудником" Иехудой Гликом Страше обещал в случае победы своей партии на выборах переместить австрийское посольство из Тель-Авива в Иерусалим (да-да, в точности, как Дональд Трамп). Кроме того, он поддержал право Израиля строить в Иудее и Самарии.В то же время президент Реувен Ривлин придерживается прямо противоположной точки зрения, осуждая израильских правых, включая свою партию "Ликуд", за то, что они пригласили Страше в Израиль."Меня иногда поражает связь нашего государства с ультраправыми в Европе … Различные чиновники пытаются наладить союзы и связи с шовинистическими партиями и организациями, а также антисемитами, которые поддерживают Израиль", - заявил он во время церемонии закрытия Дня памяти жертв Холокоста в прошлом году, назвав "нежеланными гостями" политических лидеров, которые придерживаются расистских, неонацистских и антисемитских взглядов.