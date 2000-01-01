16.10 16:29 MIGnews.com

ЮНЕСКО искажает историю Иерусалима

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Израильское правительство начинает новый план по "защите Иерусалима на международной арене". Такое заявление прозвучало в понедельник, 16 октября, от министра экологии и по делам Иерусалима Зеэв Элькин, пишет Times of Israel.Элькин также напомнил о недавних резолюциях, принятых в ЮНЕСКО, которые игнорировали связь еврейского народа с городом и добавил, что он готов подготовить, профинансировать и возглавить проект по защите Иерусалима от искажения исторических фактов."Данный проект будет предусматривать посещение Иерусалима влиятельными людьми из разных стран, представителям разных культур и народов. Им покажут и расскажут о прошлом и настоящем города. Каждый, кто хоть раз окажется на улицах Старого Иерусалима, не сможет усомниться в связи этого места с еврейством", - отметил политик.По словам Элькина, в рамках проекта также учредят постоянную международную премию "Защитник Иерусалима", на которую будут номинироваться люди, внесшие уникальный вклад в борьбу за международный статус Иерусалима и борьбу против искажения исторических фактов."Недавние резолюции ЮНЕСКО – это политически мотивированные попытки изобразить город, как священное место исключительно для ислама и арабской нации", - добавил министр.Ранее, на прошлой неделе Израиль сделал официальное объявление о своей готовности покинуть состав организации ЮНЕСКО вслед за Соединёнными Штатами