16.10 16:51 MIGnews.com

Израиль теряет независимость и суверенитет?

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Член политической партии "Еврейский дом" Безалель Смотрич сделал заявление по поводу серьёзного дефицита жилья в Иудее и Самарии, а также подверг критике израильского министра Биньямина Нетаниягу."Поселения становятся домом для пожилых людей", - отметил Смотрич, говоря о кризисе школ в Иудее и Самарии, где критически снизилось число учащихся.По мнению политика, проблема заключается в том, что на территориях не ведётся строительство нового жилья. Однако сильнее всего Смотрич возмущён тем, насколько израильское правительство нуждается в одобрении Штатами строительства на территории поселений."Мы теряем независимость и суверенитет, а также способность действовать в соответствии с нашими интересами. Мы постоянно ждём одобрения США по каждому дому, и это очень серьёзная проблема нынешнего правительства", - убеждён политик.