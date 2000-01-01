17.10 06:01 MIGnews.com

Путин ввел санкции против КНДР

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Президент России Владимир Путин подписал указ о применении ограничений в отношении Северной Кореи в ответ на проведение ею ракетно-ядерных испытаний. Речь идет об ограничениях в области научно-технического сотрудничества. Об этом в понедельник, 16 октября сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.Указ подписан в связи с принятием резолюции ООН 2321 от 31 ноября 2016 года.Сотрудничество допускается "в области ядерной науки и техники, аэрокосмического машиностроения и авиационной техники или передовых производственных технологий и методов", а также других областях только в том случае, если оно не будет способствовать развитию ядерной и баллистической программ Северной Кореи. Ограничения не касаются области медицины.Из КНДР запрещается ввозить медь, никель, серебро, цинк.В Северную Корею теперь нельзя поставлять новые вертолета и морские суда. При этом с государственной регистрации необходимо снять все морские суда, находящиеся в собственности и под контролем КНДР.Государства-члены ООН, согласно резолюции Совбеза ООН, должны будут закрыть в КНДР все представительства своих банков.