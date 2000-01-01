16.10 18:18 MIGnews.com

Ещё один провал "Хизбаллы"

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Шиитская ливанская террористическая группировка "Хизбалла" наняла палестинца для того, чтобы тот совершал нападения на Израиль, заявил представитель премьер-министра Биньямина Нетаниягу – Офир Гендельман, пишет Ynet.Представитель Нетаниягу также опубликовал фотографию подозреваемого на своей страничке в Twitter. Имя человека на изображении – Ахмад Бадави."Ещё один провал Мохаммада Атая и "Хизбаллы". Силы безопасности арестовали палестинца, нанятого организацией для совершения террористических атак", - сопроводил фото Бадави Гендельман.Мохаммед Атай – командир подразделения "Хизбаллы", целью которого является сбор разведывательных данных.